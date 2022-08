Juve, mazzata per Allegri: il club ha deciso, sfuma il colpo a centrocampo

Brutte notizie per la Juve, alla ricerca di un giocatore che possa fare al caso di Allegri a centrocampo. Il club ha deciso.

Dopo l’infortunio di Paul Pogba, è chiaro che la Juve sia stata costretta a guardarsi nuovamente intorno. Il club ha puntato forte sul centrocampista francese, ma il problema al menisco ha ovviamente cambiato in maniera sensibile quelle che sono le strategie. Il futuro del centrocampo bianconero passerà ovviamente ancora per il mercato, visto che ad oggi c’è un buco nella rosa della squadra di Massimiliano Allegri che dovrà essere tappato prima che la sessione estiva termini.

Certo, va anche detto che Pogba sta cercando di bruciare le tappe per tornare in campi al più presto. La terapia conservativa scelta dal giocatore, scongiurando così l’operazione, dovrebbe ridurre i tempi ma resta comunque la necessità di capire come fare anche per possibili problematiche future. Ecco perché le porte del mercato, in questo senso, per la Juve restano aperte.

Juve, niente Pjanic: Xavi vuole tenerlo al Barcellona

Si sono fatti diversi nomi in questi settimane, che giocatore che potrebbero fare al caso di Allegri. Uno di questi è Miralem Pjanic, e del suo ritorno a Torino già si parla da diverso tempo. Eppure, se il periodo in prestito al Besiktas è servito al giocatore bosniaco per riprendere il minutaggio perso nell’esperienza catalana, è anche vero che ad oggi le cose sembrano essere molto cambiate.

Come riportato da ‘AS’, infatti, Xavi avrebbe comunicato al club di voler tenere in rosa Pjanic. Questa fase pre-stagioale ha convinto l’allenatore dei blaugrana, e cosi la volontà emersa è quella di contare ancora su di lui per la prossima stagione. Insomma, niente ritorno alla Juve per Pjanic, con i bianconeri che seguono anche Paredes.