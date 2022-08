Annuncio dal club e colpo di scena: Juventus, colpaccio di mercato

Arrivano le dichiarazioni ufficiali sul giocatore offensivo che la Juventus sta trattando per completare il reparto, prima dell’inizio del campionato.

Da giorni ormai i bianconeri hanno aperto i dialoghi con l’Eintracht Francoforte per il cartellino di Filip Kostic, il serbo classe 1992. Il giocatore piace molto a mister Allegri e sarebbe una priorità per completare l’organico della Juventus dalla metà campo in su. La destinazione sarebbe piuttosto gradita al calciatore e l’avrebbe anche fatto presente ai tedeschi. I bianconeri gli offrono un triennale da 3,5 milioni di euro a stagione. La Juventus si fa forte di tale volontà e cerca di spingere la trattativa, soprattutto dopo che il West Ham ha deciso di defilarsi, nonostante l’interesse mostrato fino a qualche tempo fa. All’Eintracht Francorte converrebbe cederlo, poiché l’accordo vigente scadrà nel 2023. Stando alle ultime informazioni circolate, i due club potrebbero accordarsi, cercando di inserire diversi bonus nella trattativa. La Juventus, infatti, non si spinge oltre i 15 milioni di euro totali, mentre i tedeschi ne chiedono 20 di milioni. Eintracht Francorte, le parole di Glasner su Kostic e la Juventus Nonostante i prossimi giorni pare siano quelli definitivi per la conclusione dell’affare, Oliver Glasner, tecnico dell’Eintracht Francoforte si è esposto in modo ironico sull’addio di Kostic. Intervenuto in conferenza stampa dopo la dura sconfitta per 6-1 contro il Bayern Monaco, l’allenatore ha dichiarato: “Ho sostituito Kostic così sarà al top della forma in Italia, la prossima settimana”. Battute che non aiutano a comprendere il reale stato della situazione, frutto probabilmente anche del nervosismo per il negativo esordio stagionale in Bundesliga. Sicuramente il match sarà stato utile ad Allegri per guardare al giocatore duttile che aspetta e per il quale non si arrende.