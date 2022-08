“Non può stare in panchina”: l’annuncio in diretta infiamma il calciomercato

Napoli, l’annuncio infiamma il calciomercato. Il figlio del dirigente esce allo scoperto e vuota il sacco in diretta radiofonica.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per ripartire dopo i quattro addii pesantissimi di Ospina, Koulibaly, Insigne e Mertens. Gli azzurri, nonostante gli arrivi di Kvaratskhelia, Ostigard, Olivera e Kim Min-jae, hanno ancora bisogno di coprire qualche buco rimasto vacante.

Il club partenopeo, intanto, ha ancora diverse situazioni aperte. Le cessioni potrebbero non finire qui, perché Alex Meret ed Andrea Petagna sembrano avere soluzioni in vista per il proprio futuro. Il portiere non sembra essere felicissimo di non essere il titolare per la prossima stagione, oramai imminente; l’attaccante, invece, cerca una sistemazione per mettere minuti nelle gambe e ritrovare fiducia.

Calciomercato Napoli, Petagna al Monza? Parla il figlio di Adriano Galliani

A proposito di un eventuale trasferimento di Petagna al Monza, ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, emittente ufficiale della SSC Napoli, è intervenuto Gianluca Galliani, figlio di Adriano. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni in diretta radiofonica.

“Petagna al Monza? Ho una regola da trenta anni, non parlo del lavoro di mio pare. Vi dico che non so nulla, non ne ho idea. Non è, però, una trattativa che durerà più di quarantotto ore, ma questa è una mia idea. Siamo molto legati a Petagna, questo è sicuro. E’ cresciuto con noi al Milan. Per me uno come lui non può stare in panchina per due anni”.