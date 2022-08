Calciomercato, colpo di scena De Rossi: “In pole per la panchina”

Daniele De Rossi è in pole position per la panchina per il suo primo incarico da allenatore

L’unica esperienza da ‘allenatore’ per Daniele De Rossi è, fino a questo momento, quella da assistente tecnico nello staff di Roberto Mancini. L’ex centrocampista della Roma vuole intraprendere la carriera da allenatore e ogni suo collaboratore ed ex compagno di squadra ne parla molto bene per qualità tecniche e umane. Non sarà semplice affermarsi così come ha fatto da calciatore, ne sanno qualcosa i suoi ex compagni di squadra del 2006.

Tuttavia a De Rossi piacciono le sfide e a breve inizierà il suo percorso da primo allenatore. Va trovata una squadra che gli garantisca fiducia, continuità di progetto e che lo lasci lavorare quando le cose andranno male e lo protegga. E a quanto pare questo club lo sta cercando insistentemente già da qualche giorno.

Palermo, scelto De Rossi per la panchina

Il Corriere dello Sport, nell’edizione di oggi, ha sottolineato che De Rossi “è in pole, tra i due litiganti -D’Angelo e Corini- il terzo a godere potrebbe essere l’ex centrocampista della Roma”. A Palermo pochi giorni fa ci sono state le dimissioni di Baldini, per divergenze con la nuova proprietà. Il City Football Group deve prendere una decisione al più presto, visto che tra poco inizierà il campionato di Serie B.

Il Palermo attendeva da anni la promozione in cadetteria e potrebbe, dunque, scartare l’ipotesi di un tecnico esperto come Eugenio Corini. Si tratta di un rischio, considerando che la Serie B del prossimo anno sarà molto agguerrita, con grandi club che hanno l’obiettivo della promozione come Genoa e Cagliari.