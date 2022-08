Icardi, questa non ci voleva: l’ufficialità è una mazzata

Il futuro di Mauro Icardi è scosso da una nuova notizia, che potrebbe rappresentare una svolta forzata per la sua carriera professionale.

Negli ultimi anni la vita privata di Mauro Icardi ha preso il sopravvento rispetto a quella professionale e ha offuscato in qualche modo le performance dell’argentino, oltre ad aver condizionato la sua progressione e la possibilità di affermarsi con la maglia della Nazionale, nonostante il grande talento. Così nei giorni in cui la notizia della possibile separazione dalla moglie Wanda Nara torna sui rotocalchi, giunge un’altra notizia sul futuro al PSG.

Secondo le informazioni che riferisce ‘l’Equipe’, il giocatore sudamericano non sarà inserito dal tecnico Galtier nella lista dei convocati per l’esordio del PSG in campionato contro il Clermont. La scelta dell’allenatore sarebbe stata motivata da un indirizzo tecnico e dal fatto che ormai l’avventura del centravanti a Parigi sia giunta al capolinea.

Per molti, in realtà, potrebbe anche trattarsi di una decisione presa poiché il giocatore vive un momento privato molto delicato e quindi il club gli abbia concesso la possibilità di recuperarsi e risolvere le situazioni personali prima di tornare in gruppo. Episodio tra l’altro già verificatosi in modo quasi analogo qualche tempo fa.

PSG, Icardi non sarà convocato contro il Clermont: la situazione

Non sarà facile per il PSG, qualora ne avesse intenzione, liberarsi di Icardi. L’argentino ha ancora due anni di contratto con i francesi e percepisce uno stipendio davvero oneroso, di 10 milioni di euro a stagione. La società potrebbe proporre di pagarne una grande percentuale, ma al momento non esisterebbe con alcun club una trattativa vera e propria.

Il Monza di Galliani e Berlusconi accarezza il sogno, ma probabilmente non è un’opzione che corrisponde del tutto ai desideri del giocatore, trattandosi di un club neo-promosso che non disputa le competizioni europee. I prossimi giorni potrebbero rivelare nuove prospettive.