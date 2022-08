Non solo Fabregas, altro colpaccio del Como: “È fatta”

Il Como non intende fermarsi e mira a creare una squadra in grado di lottare per la promozione: dopo Fabregas, ecco il nuovo acquisto.

Nell’ultima stagione è arrivata una comoda salvezza, a +13 dal terzultimo posto. Ora, invece, il Como punta a rivestire un ruolo di primo piano nella prossima edizione del campionato di Serie B con l’obiettivo dichiarato di salire in A entro i prossimi 2 anni. Da qui la volontà di potenziare in maniera concreta la rosa a disposizione del tecnico Giacomo Gattuso, il quale di recente ha potuto abbracciare Cesc Fabregas.

L’ex Arsenal ha già iniziato ad allenarsi insieme ai suoi nuovi compagni e mira a debuttare con la sua nuova maglia nella prima partita del torneo cadetto (il 13 agosto contro il Cagliari) o in quella successiva (il 21 sul campo del Pisa). L’entusiasmo della piazza, intanto, è alle stelle anche perché il club sta per concretizzare un’altra operazione di mercato tesa a rafforzare il centrocampo.

Si tratta di Daniele Baselli, rimasto senza squadra dopo la retrocessione del Cagliari. L’ex Torino era approdato in Sardegna nel corso della scorsa sessione invernale del mercato, senza però riuscire a dare un contributo concreto alla causa rossoblù. Per lui soltanto 9 presenze in campo (di cui 2 da titolare) “condite” da un assist. Troppo poco: da qui il divorzio tra le parti. Ora però, per lui, si stanno per aprire le porte del club lariano.

Como, dopo Fabregas ecco Baselli: accordo imminente

Le parti hanno avuto modo di confrontarsi già diverse volte, raggiungendo un’intesa definitiva. La fumata bianca, stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’, è da considerare imminente: a Baselli, in particolare, è stato proposto un contratto di durata biennale con opzione per il terzo anno. Un’offerta gradita dal diretto interessato, il cui sbarco in città avverrà nelle prossime ore.

Un innesto di qualità importante per la formazione biancazzurri, che ora avrà a disposizione un elemento abile (quando supportato da una buona forma fisica) in fase realizzativa e capace di ricoprire diverse posizioni. Si attende solo l’ufficialità. Il Como, di proprietà della famiglia indonesiana Hartono (tra le più ricche al mondo), pensa in grande.