Calciomercato, ora è ufficiale: Fabregas sbarca in Italia

Fabregas ha preso una decisione ufficiale sul proprio futuro: imminente il suo arrivo in Italia, il nuovo club lo ha ufficializzato.

Anche gli ultimi dubbi sono stati vinti. Cesc Fabregas, svincolatosi dal Monaco dopo una stagione quanto mai avara di soddisfazioni, ha preso una decisione definitiva in merito al proprio futuro e nelle prossime ore sbarcherà ufficialmente in Italia. Per il centrocampista si tratterà della prima avventura nel Belpaese dopo quelle vissute nella Liga, nella Premier League e nella Ligue 1.

Ad attenderlo è il Como, che nella mattina odierna ha provveduto a depositare il contratto in Lega. Lo spagnolo, in particolare, ha firmato un biennale. La conferenza di presentazione avverrà nel pomeriggio all’interno dello stadio “Senigallia”. In seguito il calciatore si unirà al gruppo mettendosi a disposizione del tecnico Giacomo Gattuso, al fine di preparare al meglio il suo debutto con la nuova maglia.

Difficile dire, al momento, quando avverrà. Sabato la formazione affronterà in trasferta lo Spezia ed appare improbabile, al momento, che l’ex Barcellona riesca a raggiungere una condizione fisica accettabile in così poco tempo. Possibile, invece, che venga convocato per la prima partita del campionato in programma il 13 agosto in casa contro il Cagliari o nella seconda gara, sul campo del Pisa.

L’ultima presenza di Fabregas all’interno del rettangolo di gioco risale al 16 settembre, in occasione della sfida di Europa League vinta ai danni dello Sturm Graz. Poi una serie di infortuni alla coscia e alla caviglia nonché alcune complicazioni post-Covid lo hanno costretto a restare ai box.

Un’opportunità di mercato che ha comunque ingolosito il Como, attratto dall’idea di avere in rosa un giocatore dalle spiccate qualità come appunto Fabregas. L’obiettivo del club, di proprietà del gruppo Sent legato alla ricca famiglia indonesiana Hartono, è quello di centrare il prima possibile la qualificazione in Serie A. Un traguardo possibile: da oggi in cabina di regia, condizioni fisiche permettendo, ci sarà lo spagnolo.