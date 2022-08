Inter, tegola per Inzaghi: lascia a casa il big per infortunio

In occasione dell’ultima amichevole estiva dell’Inter, arriva una notizia che non fa piacere a causa di un’inaspettata tegola per il calciatore nerazzurro.

Non ci sarà contro il Villarreal, Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è costretto a dare forfait in occasione dell’amichevole dell’Inter a Pescara a scopo cautelativo. In occasione dell’ultimo allenamento della squadra, infatti, il giocatore ha subito una botta al polpaccio e mister Inzaghi preferisce non rischiarlo: il campionato è alle porte.

L’Inter dovrà esordire il prossimo 13 agosto contro il Lecce in trasferta e avrà circa una settimana di tempo per riprendere del tutto il croato, che è rimasto a Milano mentre il resto dei compagni è in viaggio per la sfida contro la formazione spagnola.

Ad ogni modo, come riferisce ‘SportMediaset’, dovrebbe trattarsi esclusivamente di un affaticamento, che non tiene in ansia il club. Al posto di Brozovic in campo dovrebbe esserci Asllani, centrocampista albanese in prestito dall’Empoli.

La preoccupazione dell‘Inter è chiaramente dovuta al fatto che il polpaccio sia un muscolo delicato e inoltre Brozovic, a causa dell’infortunio partito contro il Liverpool, dovette stare fermo per ben tre settimane. Tuttavia, la presenza di Asllani in squadra rincuora e anche per il centrocampista sarà l’attesa occasione per dimostrare fin da subito di poter sostituire il compagno di squadra, quando necessario.

Per il resto, in campo in difesa dovrebbe esserci Skriniar con de Vrij e Bastoni con Handanovic tra i pali. A centrocampo oltre l’albanese, dovrebbero esserci Barella e Calhanoglu. Dumfries e Dimarco sulle fasce. Più spazio anche per Gosens. In avanti impossibile fare a meno del duo Lautaro-Lukaku, con Sanchez e Pinamonti out per motivazioni legate al calciomercato.