Ufficiale Juventus, la notizia cambia tutto: tifosi delusi

La Juventus ha preso in via ufficiale la propria decisione: ecco allora quando e dove verrà disputato il match contro l’avversaria spagnola.

La Juventus avrebbe dovuto giocare in amichevole a Tel Aviv, al Bloomfield Stadium, nella giornata di domani. La gara è stata, tuttavia, riprogrammata a causa della delicatissima situazione che si sta vivendo in Israele. I conflitti lungo la Striscia di Gaza hanno ripreso di intensità. Per questo motivo, con il pericolo che i lanci dei missili hanno portato con sé, si è deciso di spostare il luogo in cui dover giocare. La decisione, però, ha anche deluso i tifosi.

È perciò stato prima confermato l’annullamento dell’amichevole che la Juventus e l’Atletico Madrid avrebbero dovuto disputare a Tel Aviv. E si è poi deciso di spostare il luogo in cui la gara si svolgerà, pensando che la soluzione migliore sarebbe stata quella di riprogrammare il tutto in poco tempo e in Italia.

Gli spagnoli arriveranno perciò, sempre nella giornata di domani, alla Continassa. Nel luogo dove di fatto si svolgerà l’amichevole. Questa decisione ha portato con sé anche la delusione da parte dei tifosi bianconeri. Ecco a cosa è dovuta.

Juventus-Atletico Madrid, arriva la decisione ufficiale: l’amichevole si giocherà a porte chiuse alla Continassa

Come riferito da Romeo Agresti, tramite il proprio profilo ‘Twitter’, si è deciso dove e quando la gara amichevole tra la Juventus e l’Atletico Madrid sarà disputata. “Confermato: l’amichevole tra la Juventus e l’Atletico Madrid si disputerà a porte chiuse alla Continassa domani alle ore 18:00″.

Una notizia, questa, che di rimando ha deluso i tifosi. Specialmente quelli che avrebbero potuto assistere, per vicinanza, al match che sarà comunque giocato di domenica pomeriggio e in Italia. La scelta di non giocare all’Allianz Stadium è arrivata per ragioni logistiche. Ma il dispiacere nasce dal fatto di non poter comunque prendere parte alla visione di un match che sostanzialmente si svolgerà a Torino contro un avversario di livello.