Gnonto subito in Serie A, colpo a sorpresa: la destinazione spiazza tutti

Wilfred Gnonto può arrivare subito in Serie A, con un club che vorrebbe puntare su di lui: ecco quindi di quale squadra si tratta.

Wilfred Gnonto ha, attualmente, un contratto che lo lega allo Zurigo fino al 2023. Per questo motivo potrebbe essere acquistato da un’altra squadra a prezzi scontati. E ora, un club in particolare in Serie A starebbe pensando di far arrivare la propria offerta per spazzar via ogni possibile concorrenza.

Stando a quanto riferito da ‘Tuttosport’, infatti, interessato al giovanissimo attaccante ci sarebbe davanti a tutti il Torino con Ivan Juric. Il telefono di Urbano Cairo (che ha ripreso il controllo anche di quanto sta avvenendo sul mercato) non smetterebbe di squillare e diversi sarebbero i profili che di volta in volta si stanno proponendo al club.

In particolare quello di Gnonto, nelle ultime ore, sta tornando a farsi sentire con insistenza. L’operazione ora appare anche più accessibile, dal momento che lo Zurigo avrebbe abbassato le pretese per il suo giovane giocatore, che ha già avuto modo di mettersi in mostra con l’Italia di Roberto Mancini. Ecco quindi quali sono le novità su questo possibile intreccio.

Calciomercato Torino, Gnonto potrebbe essere il rinforzo da regalare a Juric: ecco quanto chiede lo Zurigo per lui

Urbano Cairo ha, solamente qualche giorno fa, parlato del calciomercato che il Torino è chiamato a compiere. Dopo quanto avvenuto tra Ivan Juric e Davide Vagnati, il presidente dei granata ha infatti ripreso in mano le redini della situazione, anche a livello pubblico. Per quanto riguarda i rinforzi da portare in squadra è nel frattempo tornato in voga proprio il nome del classe 2003 italiano.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, infatti, il Torino ora starebbe lavorando per ottenere il cartellino di Wilfred Gnonto. Lo Zurigo, vista la scadenza del contratto fissata al 2023, chiederebbe per lui 8 milioni di euro più bonus. Il giocatore potrebbe così approdare subito in Serie A, con un’operazione che lo porterebbe nel gruppo guidato proprio da Juric.