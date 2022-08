Milan, doppio grattacapo per Pioli: dopo Tonali un’altra tegola

Non soltanto il problema muscolare per Sandro Tonali. C’è apprensione in casa Milan anche per le condizioni di un altro rossonero.

Una serata brillante soltanto a metà. La vittoria del Milan contro il Vicenza, ha ovviamente confermato quanto di buono fatto dalla squadra di Pioli in questa fase di preparazione. Un 6-1 convincente, che ha visto i rossoneri mettersi bene in mostra. Una vittoria di questo tipo, ad una settimana dall’inizio del campionato, non può far altro che dare fiducia a tutto l’ambiente.

Quest’anno si scende in campo da campioni in carica. C’è tanto da dimostrare, ma soprattutto c’è da confermare un primato che squadre come Inter e Juventus proveranno a scalzare. Insomma, la lotta Scudetto è già entrata nel vivo e per Stefano Pioli arrivano buone notizie in ottica risultato, certo, ma anche due pessime notizie in vista dell’esordio in campionato contro l’Udinese.

Milan, non soltanto la tegola Tonali: si male anche Messias

Nelle ultime ore sta tenendo i tifosi in apprensione la situazione riguardante due giocatori rossoneri. Da una parte Sandro Tonali, uscito anzitempo dal campo per un problema muscolare. Da capire se si tratta di uno stiramento o altro, le prossime ore chiariranno la situazione. Ma non è tutto.

Ad andare ko nel match contro il Vicenza c’è stato anche Junior Messias. Trauma distorsivo per l’attaccante, che ha anche segnato il gol del momentaneo 2-1. Anche per lui nelle prossime ore servirà fare chiarezza sulle sue condizioni, ma è chiaro che in vista dell’Udinese ci sono delle preoccupazioni in più per Stefano Pioli.