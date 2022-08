Napoli, faccia a faccia duro durante l’amichevole: interviene De Laurentiis

Scende in campo anche Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli non ci sta ed è andato a muso duro dall’arbitro Scatena.

Manca ormai soltanto una settimana all’inizio del campionato. La squadre stanno ultimando le ultime amichevoli prima di prepararsi in maniera concreta per la prima giornata di campionato. Gli allenatori hanno avuto a disposizione un tempo più breve rispetto al solito, il tutto condizionato dal Mondiale che si terrà in inverno. In queste ore si sta giocando anche l’amichevole tra Napoli ed Espanyol.

Per gli azzurri è stato una fase pre stagionale molto particolare, condizionata ovviamente anche dal calciomercato. Tanti gli addii illustri, con alcuni azzurri del calibro di Insigne, Mertens e Koulibaly che hanno svestito la maglia azzurra. La società si sta muovendo per completare la rosa, ma c’è anche del lavoro da fare ed il tempo stringe. Nel frattempo Spalletti manda la squadra in campo con gli elementi a disposizione.

Napoli, De Laurentiis a muso duro con l’arbitro Scatena

Una partita che non si è ancora sbloccata a ridosso dell’intervallo, ed azzurri fermi sullo 0-0. Presente al Teofilo Patini anche il presidente Aurelio De Laurentiis che non ha preso bene la direzione arbitrale del signor Gabriele Scatena. Cosi il patron, proprio alla fine del primo tempo, si è diretto verso il direttore di gara.

Il patron azzurro è andato a muso duro da Scatena per lamentarsi dell’arbitraggio visto nel primo tempo. Il suo Napoli vive anche nell’occhio del ciclone per la gestione del mercato, e le diverse situazioni di stallo tra entrate ed uscite.