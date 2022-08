Mondiali in Qatar, Mancini non si trattiene e annuncia: “Lo farò…”

Il campionato sta per cominciare, ma Roberto Mancini è tornato a parlare della delusione di non partecipare ai Mondiali in Qatar.

La stagione 2022/23 è ormai alle porte, considerando che il campionato comincerà tra meno di dieci giorni. Ad aprire le danze sarà proprio il Milan campione d’Italia, che sfiderà a San Siro l’Udinese di Sottil. Quella di quest’anno sarà sicuramente una Serie A anomala, considerando il primo Mondiale invernale della storia del calcio.

Propio per permettere alle varie nazionali di disputare i Mondiali, infatti, i vari campionati hanno anticipato i loro soliti start, anche in previsione di una lunga pausa invernale: ovvero circa due mesi. Tutto questo sicuramente andrà ad incidere sull’andamento della prossima Serie A.

Tuttavia in quel mese che si disputerà il Mondiale i tifosi italiani resteranno a guardare, considerando che la Nazionale ha di nuovo fallito l’accesso alla massima competizione. Anche Roberto Mancini è tornato sulla delusione della mancata qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar.

Mondiali, Roberto Mancini: “Guarderò le partite in Qatar, ma non sarà semplice”

Il CT, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘Il Giornale’: “Se guarderò le partite del Mondiale? Si, lo farò. Non sarà semplice. Più ci pensi e più capisci che su certe situazioni non puoi farci nulla. Avevamo dominato il girone, altro che spareggi. Ci dà una mano il fatto che siamo campioni d’Europa. Bisogna ripartire più forti di prima”.

Roberto Mancini ha poi continuato il suo intervento: “Prossimo campionato? Sarà anomalo, mai vista una pausa invernale lunga due mesi. Spero che sia bello come l’anno scorso, ma spero soprattutto che giochino gli italiani. Giovani all’estero? Se dovessero riuscire a giocare, sarebbe positivo. L’importante che un calciatore riesca a crescere”.