“Mettetelo in panchina”: Inter, tifosi infuriati col nerazzurro dopo il ko

Brutta sconfitta in casa Inter nell’ultimo impegno stagionale prima dell’inizio della Serie A. Momento difficile per il club nerazzurro.

Il calciomercato dell’Inter ha vissuto fasi alterne. La società ed i tifosi hanno vissuto un entusiasmo iniziale dovuto al ritorno di Lukaku ed all’arrivo di diversi giocatori di qualità come Asllani e Mkhitaryan. Successivamente i problemi relativi alle note difficoltà economiche del club hanno portato ad un blocco totale del mercato.

L’Inter ha visto sfumare colpi come Bremer e Dybala e il precampionato della squadra nerazzurra è stato a dir poco deludente. La squadra ha disputato questa sera l’ultima amichevole prima del campionato, la sfida contro gli spagnoli del Villarreal. Il risultato ha però complicato ancora di più le cose per Inzaghi e la società.

L’Inter è stata letteralmente travolta dal Villarreal, sconfitta con il risultato di 4 a 2, nell’impegno a Pescara. Sfida senza storia realmente con gli spagnoli apparsi più in forma e più freschi e la squadra di Inzaghi ha messo in mostra diversi problemi, soprattutto per quel che riguarda il reparto difensivo.

Inter, furia social contro Handanovic

Quattro gol subiti ed una fase difensiva da rivedere. Simone Inzaghi ha ricevuto diverse critiche per i problemi in difesa, un reparto che sembra totalmente diverso rispetto alla fortezza creata da Antonio Conte. Tanti problemi e nel mirino della critica è finito ancora una volta Samir Handanovic.

Il capitano dell’Inter è stato criticato per i gol subiti e per diversi interventi imprecisi, alcuni sui social lo hanno addirittura definito ‘scandaloso’. I tifosi nerazzurri hanno invocato Onana ed hanno tra l’altro criticato Inzaghi per non aver puntato sul portiere camerunense. Handanovic non è stato perfetto in occasione dei 4 gol e la prossima annata si preannuncia tutt’altro che semplice per lui.