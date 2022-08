Inter, oggi occhi su Pedraza: l’esterno del Villarreal piace in Serie A

Alfonso Pedraza è stato seguito nelle ultime stagioni da Inter, Napoli, Atalanta e Milan: oggi sfiderà i nerazzurri col Villarreal. E resta un obiettivo

Ultimo test per il precampionato dell’Inter, che stasera sfiderà il Villarreal a Pescara. Un match di alto livello per avvicinarsi alle sfide che contano. Sfide che che per i nerazzurri partiranno sabato 13 agosto, giorno dell’esordio in Serie A col Lecce. L’amichevole col Sottomarino Giallo rappresenterà anche l’occasione per vedere all’opera un vecchio obiettivo della dirigenza milanese, Alfonso Pedraza.

Il terzino sinistro classe ‘96 è stato seguito a lungo dagli interisti e, a maggio scorso, è stato blindato dagli spagnoli con un rinnovo fino al 2026. Il Villarreal ha puntato forte su Pedraza grazie al suo grande rendimento delle ultime stagioni, spegnendo così il corteggiamento di diversi club stranieri, molti dei quali proprio della Serie A.

Inter, piace Alfonso Pedraza ma per Emery il terzino è considerato incedibile

Oltre all’Inter, sullo spagnolo si sono mossi in maniera decisa il Napoli, l’Atalanta e ci fu un sondaggio anche del Milan. Per questa sessione, ovviamente, il terzino è considerato incedibile dall’allenatore Unai Emery e su di lui non si sono registrati movimenti di calciomercato.

Il suo nome, però, è rimasto nei radar delle squadre del nostro campionato (Inter compresa) e potrebbe tornare ad essere d’attualità nei prossimi mesi. Pedraza compirà 27 anni nell’aprile del 2023 e vivere un’avventura in Serie A è un obiettivo che lo affascina. C’è ancora tempo per realizzarlo…