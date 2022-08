La prima stagionale è a rischio: ufficiale, mani nei capelli per i tifosi

Pessima notizia ufficiale per il club in occasione dell’esordio stagionale: la notizia inattesa, che porta a rivalutare la situazione.

Nonostante il momento più complicato per la diffusione del coronavirus in Italia e nel mondo sembri alle spalle, grazie all’applicazione di nuovi protocolli e vaccini, purtroppo ha invaso ancora una volta il mondo dello sport. È il caso del Venezia, in procinto di cominciare la stagione di Serie B 2022-23, in particolare il match di Coppa Italia contro l’Ascoli.

Sono ben 13 i tesserati risultati positivi al Covid-19, come annunciato dalla società veneta attraverso un comunicato ufficiale: “In data odierna il Venezia FC comunica che 13 tesserati del club sono risultati positivi al Covid-19”. Il club veneto ha poi informato le autorità competenti e la squadra è in isolamento, osservando i protocolli previsti.

La sfida è in programma domani alle 17:45 come primo turno del torneo nazionale, mentre la prima giornata di campionato sarà contro il Genoa, appena retrocessa, a Penzo.

Venezia, 13 positivi al Covid-19: la nota ufficiale

Marco Modolo, capitano e difensore del Venezia, intervenuto al ‘Corriere del Veneto’ ha parlato delle sfide che dovrà affrontare la squadra in stagione. L’obiettivo è lottare al massimo per la promozione in Serie A, con grande club come Genoa e Cagliari.

Le sue dichiarazioni: “Le due appena retrocesse faranno un campionato a parte. Sono nettamente le favorite e stanno acquistando tanti giocatori di valore. Poi ci sarà un gruppo molto folto di squadre che lotteranno per il posto che resterà a disposizione. In questo gruppo ci metto anche il Venezia, che sta lavorando per farsi trovare pronto all’appuntamento. Io ho fiducia nella nostra squadra”.