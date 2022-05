Calciomercato Venezia, è ufficiale: i tifosi tornano a sognare

Dopo la retrocessione in Serie B, i tifosi del Venezia possono tornare a sognare grazie ad un colpo di calciomercato.

Dopo un solo anno in Serie A, il Venezia è tornato in Serie B. I lagunari hanno disputato un ottimo girone di andata ma poi in quello di ritorno sono letteralmente crollati, visto che hanno totalizzato solo dieci punti. La serie di dieci sconfitte consecutive è stata sicuramente decisiva per la retrocessione finale.

I veneti hanno fornito anche un ottimo calcio, ma Zanetti non è riuscito più a mantenere la barra dritta. Tantoché a fine aprile c’è stato l’avvicendamento in panchina con Soncin. Il cambio allenatore ha portato qualche miglioramento, considerando che il Venezia è riuscito a totalizzare cinque punti nelle ultime tre giornate.

I tifosi del team lagunare, dopo aver respirato l’aria della massima serie, sperano che il prossimo anno sia solo di passaggio in Serie B. La società del Venezia è consapevole dello stato d’animo che stanno vivendo i propri sostenitori. Il club, infatti, ha già comunicato un acquisto per la prossima stagione.

Calciomercato Venezia, i tifosi gioiscono: è ufficiale Andersen

Come quanto comunicato dallo stesso Venezia, per l’appunto, è stato ufficializzato l’acquisto di Magnus Kofod Andersen. Il centrocampista danese verrà in laguna da parametro zero, visto che non ha rinnovato il contratto con il Nordsjaelland. Il giocatore, che gioca nell’Under 21 del paese scandinavo, ha firmato un contratto triennale.

Andersen con il Nordsjaelland ha totalizzato 171 presenze in cinque stagioni, riuscendo a segnare anche 7 gol. La società con questo colpo ha voluto dare un fortissimo segnale a tutto l’ambiente, ovvero quello di riprendere a sognare per una pronta risalita del Venezia nella massima serie italiana.