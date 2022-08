Svolta sul mercato della Cremonese: “Tre nuovi arrivi”

Braida e Giacchetta danno una svolta al mercato della Cremonese con tre nuovi arrivi

La Cremonese sta costruendo una squadra importante per puntare con decisione alla salvezza. Massimiliano Alvini è un allenatore molto interessante e potrebbe essere l’artefice di una grande impresa. Per riuscirci, però, dovrà avere una rosa di livello e questo Braida e Giacchetta lo sanno. Diversi sono i giovani ingaggiati dai lombardi come per esempio Tsadjout dal Milan o Milanese dalla Roma.

Sono previsti nelle prossime ore tre nuovi arrivi in città per la Cremonese, che ha puntato anche su elementi di esperienza per conquistare la salvezza. Giocatori imprescindibili per chi vuole fare bene, che “sanno come si fa” e che sono in cerca di una nuova realtà per emergere e fare bene. Uno di questi è Cyriel Dessers, capocannoniere dell’ultima edizione della Conference League dov’è arrivato in finale con il Feyenoord.

Cremonese, altri tre acquisti: sono attesi in città

Sky Sport si sofferma sul calciomercato della Cremonese: “Dessers, Lochoshvili ed Escalante questa sera saranno in città. Le visite mediche sono previste per la giornata di domani se tutto andrà come deve”. Tre acuti molto interessanti del club lombardo, ognuno per motivi diversi dall’altro. L’attaccante che era in prestito al Feyenoord ha scelto di lasciare il Genk dopo tre gol segnati in due partite.

Escalante, invece, è alla ricerca di riscatto dopo la retrocessione dell’Alaves e il ritorno alla Lazio. Il centrocampista non rientrava nei piani di Maurizio Sarri che ha affidato le chiavi del reparto a Marcos Antonio. E poi c’è Lochoshvili dal Wolfsberger, sul quale c’era anche l’interesse del Verona.