“Sono solo voci”: Lazio, arriva la notizia che non fa felice Sarri

Secondo pari consecutivo per la Lazio di Maurizio Sarri. Nei prossimi giorni però arrivare importanti novità dal calciomercato.

La Lazio di Maurizio Sarri continua la fase di preparazione in vista dell’inizio della Serie A. Il club biancoceleste è al lavoro per rinforzare la rosa mentre continuano i duri allenamenti del tecnico di Figline. Mancano pochi giorni per l’inizio del campionato e c’è ancora qualcosa da completare sul mercato.

Nelle ultime ore il club ha trovato il secondo pari consecutivo con la Lazio che ha perso ai calci di rigore dopo lo 0-0 contro il Valladolid. Debutto per Vecino ed una squadra che è al lavoro con il problema Luis Alberto da risolvere. Lo spagnolo vorrebbe tornare in Spagna, al Siviglia, ma al momento la trattativa per il giocatore vive una fase di stallo.

In contemporanea la Lazio sonda il mercato per l’eventuale sostituto di Luis Alberto ed il preferito di Sarri è il giovane talento dell’Hellas Verona Ilic. Il centrocampista serbo è un classe 2001 con grossi margini di crescita e il club biancoceleste studia da tempo il suo possibile acquisto.

Lazio, Cioffi parla dell’affare Ilic

L’allenatore dell’Hellas Verona Gabriele Cioffi ha parlato di mercato in conferenza stampa e tra i vari temi ha trattato del futuro di Ilic e Tameze, due giocatori accostati a diversi club italiani. In particolare sul tecnico e giovane centrocampista il tecnico ha dichiarato:

“Da quello che mi risulta, le voci di mercato che li riguardano sono solo voci. Per me è così. Questa ossatura è molto importante. Non puoi prescindere da nessuno di loro. Anche Barak, che non sta giocando perché ha avuto un problemino alla fine della scorsa stagione”.