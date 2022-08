“Riportalo a casa”: calciomercato Lazio, l’appello in diretta fa tremare i tifosi

La Lazio è al lavoro in vista della prossima stagione, ma alcuni giocatori della squadra sono ormai considerati sul piede di partenza.

Il presidente Lotito sta lavorando assiduamente per accontentare le richieste di Sarri e regalargli una rosa competitiva. La Lazio ha ottenuto lo scorso anno un buon quinto posto, ma per provare a migliorare i risultati c’è bisogno di una campagna acquisti di ottimo livello.

Sono arrivati rinforzi in tutti i reparti e per lo più le richieste di Sarri sono state quasi tutte approvate. Nelle ultime ore il club biancoceleste ha di fatto chiuso per l’arrivo di Provedel ed anche il secondo portiere, dopo Maximiano, è pronto a sbarcare nella Capitale. Il mercato della Lazio ha però un importante punto interrogativo.

Il centrocampista biancoceleste Luis Alberto ha più volte mostrato la propria intenzione di lasciare la Lazio e tornare al Siviglia, la città dove risiede la sua famiglia. I due club faticano però a trovare l’accordo e negli ultimi minuti è spuntato un inusuale quanto curioso messaggio di mercato.

Lazio, la madre di Luis Alberto avvisa Monchi

Il pensiero di Luis Alberto sembra ormai chiaro a tutti e nelle ultime ore si è esposta anche la madre del giocatore. La signora è intervenuta nel corso della trasmissione televisiva Jugones ed ha rilasciato parole molto importanti sul giocatore biancoceleste: “Il suo ritorno sarebbe il sogno di tutti. Inoltre, potrei andarlo a vedere di persona e non me lo perderei. Il mio biglietto è già prenotato”.

Un messaggio chiaro anche per il direttore sportivo del Siviglia Monchi a cui la madre ha lasciato poche ma importanti parole: “Dai, su, riportalo a casa”. La trattativa tra la Lazio ed il Siviglia è però tutt’altro che semplice: la società capitolina chiede almeno 25 milioni per la sua cessione mentre il Siviglia sembrerebbe intenzionato ad offrire molto di meno per il giocatore.