Napoli su Raspadori, la mossa di Giuntoli: cosi si può sbloccare l’affare

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha fatto una proposta per abbassare le pretese del Sassuolo: c’è la chiave per Raspadori

Luciano Spalletti non ha fatto un mistero della necessità di rinforzi del suo Napoli per completare l’organico. Il tecnico toscano ha aggiunto che all’interno del club di Aurelio De Laurentiis ne sono tutti consapevoli. Gli azzurri devono muoversi per sostituire i calciatori andati via.

La società partenopea in questo momento è impegnata soprattutto sull’affare Giacomo Raspadori con il Sassuolo. L’attaccante potrebbe uscire in direzione Napoli ma ad una condizione, messa in chiaro dal dg Carnevali.

Napoli, proposto Ounas al Sassuolo come pedina di scambio per arrivare a Giacomo Raspadori

Il Napoli vuole concretizzare l’affare Giacomo Raspadori ma il Sassuolo sembra non volersi schiodare dalla propria posizione. I neroverdi, come ribadito dal dg Giovanni Carnevali, chiedono 40 milioni di euro bonus inclusi mentre per il momento i partenopei sono arrivati a 31. Il Sassuolo è forte pure della recente cessione di Gianluca Scamacca che non crea necessità di vendere e pertanto di poter dettare il prezzo d’acquisto del classe 2000 già autore di buoni numeri in Serie A.

Per chiudere l’operazione e appianare la differenza, secondo Nicolò Schira gli azzurri hanno proposto anche una contropartita tecnica per abbassare il prezzo di Raspadori. Al Sassuolo, come riferito mediante un tweet dal giornalista esperto di mercato, è stato offerto l’algerino classe 1996 Adam Ounas. Il calciatore ex Bordeaux è nell’ultimo anno di contratto con i partenopei.

Gli emiliani, secondo quanto raccolto ancora da Schira, preferirebbero però l’inserimento di Alessio Zerbin, attaccante esterno classe 1998 reduce da una buona stagione in Serie B e dalla convocazione di Roberto Mancini. Il giocatore è in odore di rinnovo fino al 2027 ed è stato richiesto pure dal Lecce. I giallorossi lo vorrebbero in prestito.