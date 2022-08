Milan, sospiro di sollievo per Pioli: la notizia è una manna dal cielo

Il Milan può tirare un sospiro di sollievo e gioire, dopo la preoccupazione in merito alla condizione del giocatore, durante l’ultima amichevole disputata.

Ben sei reti il Milan ha accumulato in occasione dell’amichevole contro il Vicenza e una di queste è stata messa a segno dal brasiliano Messias. Un gol che vale tanto come conferma dell’utilità in rosa dell’attaccante, ma al 58′ non è mancato l’attimo di paura a causa dello stop proprio del giocatore a causa di una distorsione alla caviglia destra.

Oltre Messias, anche Sandro Tonali ha dato forfait e ha preoccupato. Il giocatore si è fermato contro il Vicenza a causa di un problema alla coscia per un problema muscolare. Lunedì saranno svolti altri esami clinici e probabilmente mancherà alla prima di campionato.

Per ciò che riguarda il brasiliano, secondo quanto riferisce ‘MilanNews.it’, non bisognerà preoccuparsi in eccesso. La botta sarebbe stata di lieve entità, al punto tale che non ci sarà bisogno di alcun accertamento clinico. Riposo e pazienza affinché passi il fastidio.

Milan, stop per Messias: niente di grave, le ultime

Il Milan sarà tra le prime squadre a scendere in campo in occasione del primo turno dell’edizione 2022-23 del campionato di Serie A. L’esordio sarà sabato 13 agosto contro l’Udinese nella cornice di San Siro. Si prevede grande affluenza di tifosi allo stadio, grazie alla vittoria dell’ultimo scudetto, il progetto convincente della società e quindi il grande entusiasmo che le ruota attorno.

Mister Pioli si sta ancora schiarendo le idee su quali saranno i suoi 11 d’inizio, anche se probabilmente non rischierà nemmeno Junior Messias, nonostante le sue condizioni non preoccupino in eccesso. Possibile invece che dia spazio alle novità, ma bisognerà capire quali…