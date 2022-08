Calciomercato Milan, retroscena e promessa: “Mi hanno cercato”

Il Milan potrebbe aver individuato l’erede di Kessie per il centrocampo e il calciatore, durante un’intervista, si lascia andare alle considerazioni sul possibile trasferimento.

Oggi è al Lens dopo aver conosciuto la Serie A tramite l’Udinese e proprio in Italia potrebbe tornarvi tramite il Milan. Si tratta di Seko Fofana, che i rossoneri hanno individuato per il centrocampo, considerando l’addio a fine stagione di Frank Kessie, trasferitosi al Barcellona. L’ivoriano 27enne è intervenuto ai microfoni di ‘MilanNews.it’ e ha risposto anche in merito alla possibilità di rientrare nel Belpaese.

“Maignan, che è un mio amico, gioca nel Milan e sono una grande squadra, che ha appena vinto lo scudetto. Il Milan mi piace ma oggi sono a Lens, dove sono contento. Non do molta retta alle voci di mercato per il momento”, ha dichiarato Fofana.

Il trasferimento dall’Udinese al Lens fece incassare ai friulani circa 10 milioni di euro e da quel momento il valore del giocatore è aumentato. Il PSG, infatti, ha provato l’assalto nei mesi scorsi, ma i francesi hanno richiesto almeno 30 milioni di euro, partendo però da una base di 40 milioni di euro. Anche Newcastle e Arsenal hanno mostrato interesse, senza però affondare il colpo.

Lens, Fofana parla del possibile futuro al Milan

Il Milan si farà avanti, nonostante la richiesta economica del Lens? Fofana non lo esclude e precisa che Maldini dovrà parlare con i francesi, non sarà di certo il giocatore a decidere. “Il Milan poteva prendermi nel 2020 prima che venissi qui poi non se ne fece nulla”.

“Io qui sto bene, ho una bella vita a Lens e dopo tanti anni in Italia mi godo il mio paese. Vediamo quello che succederà”, ha chiarito Fofana. Infatti, pare che nei mesi scorsi le varie trattative non siano andate in porto con i club di Premier League proprio per il desiderio del giocatore di restare in Francia, ma di fronte al progetto Milan potrebbe cambiare idea e le parole aprono le porte a tale possibilità.