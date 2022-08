Milan, guaio Tonali: Pioli ha già pronto il piano B per l’esordio

Brutte notizie per Stefano Pioli. I ieri due infortuni durante la partita contro il Vicenza, uno è Sandro Tonali. Pronto il ‘Piano B’.

Ieri una brutta notizia in casa Milan, che ora tiene i tifosi in apprensione. La vittoria in amichevole con il Vicenza (6-1) è coincisa anche con una serata dove l’allenatore dei rossoneri ha visto uscire dal campo ben due giocatori. Sandro Tonali e Junior Messias, infatti, hanno dovuto abbandonare entrambi il campo a causa di due problemi fisici. Per l’attaccante brasiliano un trauma distorsivo alla caviglia, serviranno accertamenti.

Diversa la situazione di Sandro Tonali. L’ex Empoli è diventato nel corso di questi mesi rossoneri un elemento assolutamente centrale. Una crescita esponenziale, che ha convinto anche Pioli ad affidarsi a lui in maniera concreta e costante. Ecco perchè, una volta emerso l’infortunio, adesso in casa Milan sono tutto preoccupati.

Milan, tegola Tonali: Pioli ha pronto il ‘Piano B’

Insomma, cosa è successo a Tonali? Il centrocampo ha accusato un problema muscolare ai flessori, e per questo motivo ha dovuto abbandonare il campo prima del tempo. Un problema sul quale bisognerà indagare in queste ore, anche per capire quanto tempo servirà all’ex Empoli per tornare in campo.

La speranza – secondo quanto riporta oggi ‘La Gazzetta dello Sport’ – è che possa trattarsi di una semplice elongazione. Cosi non dovesse essere? Stefano Pioli ha già pronto il ‘Piano B’, e cosi al posto di Tonali potrebbe scendere in campo Krunic. Una soluzione che ovviamente rappresenta un piano di emergenza, vista l’importanza di Tonali per le economie di gioco rossonere.