Napoli, che guaio: infortunio e debutto a rischio col Verona

Brutte tegola per il Napoli, che rischia di perdere uno degli azzurri per la prima di campionato contro l’Hellas Verona.

Il Napoli ha giocato diverse amichevoli in questa fase precampionato. La verità, però, è che il pubblico non è ancora convinto delle qualità nel complesso della rosa azzurra, ne tantomeno del gioco offerto in queste uscite estive. Parliamo di calcio sotto l’ombrellone, e questo è bene sempre ricordarlo, ma mai come quest’anno anche queste partite hanno una valenza diversa. La stagione comincia prima (causa Mondiali in inverno) e già tra una settimana si scende in campo per la prima di campionato.

Le squadre sono chiamate a farsi trovare pronte nel pieno del mese di agosto, un’anomalia alla quale tutte devono rispondere. E cosi i tifosi azzurri sono preoccupati, anche perchè mancano risposte concrete anche dal mercato. Tanti addii importanti (Insigne, Mertens, Koulibaly, Ospina) ma nessun nome di grido in grado di accendere l’entusiasmo della piazza partenopea. Ed ora spunta anche un problema in più per Spalletti.

Napoli, problemi per Politano: rischia di saltare la prima

A tenere in apprensione l’ambiente azzurro sono le condizioni di Matteo Politano. L’attaccante si è infortunato mercoledì contro il Girona, e gli esami strumentali svolti subito dopo avevano evidenziato un leggero problema muscolare al polpaccio sinistro. Si pensava potesse migliorare nei giorni seguenti, ma cosi non è stato.

Secondo quanto riportato oggi da ‘Il Mattino’, dunque, Politano rischia di saltare il match d’esordio del Napoli contro il Verona. Una tegola non da poco per Spalletti, che sperava di poter contare su tutti gli effettivi in queste primissime giornate. L’assenza di Politano, chiaramente, determinare un’analisi più approfondita delle strategie da portare in essere al Bentegodi.