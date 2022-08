Napoli, Spalletti esce allo scoperto: frecciata al club dopo l’amichevole

In casa Napoli la società continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti. Il tecnico intanto attende rinforzi.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha disputato quest’oggi l’ultima amichevole del pre campionato prima dell’inizio della Serie A. Gli azzurri hanno disputato una buona prova, impattando sullo 0 a 0 a Castel di Sangro contro l’Espanyol. Ottime trame, ma gli azzurri non hanno trovato il gol mentre la squadra ha avuto buone sensazioni dalla difesa. La squadra ha dato buoni spunti, ma allo stesso tempo ha confermato che c’è bisogno ancora di lavorare.

I neo acquisti Kim e Ostigard sembrano ambientarsi sempre di più mentre nel reparto offensivo è Kvaratskhelia ad impressionare positivamente. Mancano pochi giorni all’inizio del campionato ed il club azzurro lavora per migliorarsi, continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa di Allegri.

Al termine del match il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai microfoni di SKY Sport ed ha parlato non solo del match lanciando tra l’altro una piccola frecciata alla dirigenza del club partenopeo.

Napoli, Spalletti ‘avvisa’ la società

Il tecnico del Napoli ha parlato cosi riguardo ai rumors relativi il possibile arrivo di Giacomo Raspadori e la questione relativa al portiere. La società partenopea è sulle tracce di un estremo difensore da settimane e Spalletti ha confermato con le seguenti parole:

“Se mi aspetto Raspadori e il portiere? Secondo me lo aspettano loro, la dirigenza. Io non mi aspetto niente! La squadra è incompleta, e lo sanno che va completata. Stanno lavorando per questo ed io aspetto fiducioso”. Il tecnico ha poi chiuso rassicurando: “Delle situazioni vanno messe a posto”.