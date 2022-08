Lazio, la catena non si spezza: Sarri può salutarlo presto

Il tecnico della Lazio Sarri vuole un acquisto a centrocampo ma i biancocelesti devono prima piazzare un’uscita: tutto è ancora fattibile

La Lazio riprenderà gli allenamenti domani in vista della prima partita di campionato contro il Bologna. Intorno alla formazione biancoceleste c’è molta attesa per comprendere quale sarà il futuro di Luis Alberto. Il calciatore ha manifestato la sua volontà di tornare al Siviglia, come ammesso da Maurizio Sarri in un’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’. Tra mal di pancia ecc, il giocatore è rimasto escluso dall’amichevole di sabato scorso con il Valladolid.



La situazione di Luis Alberto tiene banco anche per ciò che riguarda il mercato in entrata, dal momento che potrebbe essere legata a doppio filo all’arrivo a Roma del centrocampista serbo Ivan Ilic. Il discorso con l’Hellas Verona sembrerebbe già abbastanza avanzato, nel frattempo dalla Spagna filtrano ulteriori novità su Luis Alberto.

Lazio, contatti con la dirigenza del Siviglia per discutere del futuro di Luis Alberto: il calciatore può ancora tornare in Andalusia

Le porte del Siviglia per un ritorno del figliol prodigo Luis Alberto sembrerebbero ancora aperte. Il calciatore potrebbe tornare ad essere biancorosso a distanza di dieci anni malgrado l’arrivo di Isco Alarcon. Nella giornata di oggi la formazione andalusa, infatti, ha ufficializzato l’ingaggio dell’ex Real Madrid.

Secondo quanto riferisce il giornalista della ‘Cadena Ser’ Bruno Alemany, le possibilità che Luis Alberto possa tornare al Siviglia rimangono vive. E c’è di più, perché secondo lo stesso operatore dell’informazione, proprio le prossime ore potrebbero essere decisive poiché Monchi resterebbe ancora interessato ad aggiungere il numero 10 della Lazio.

Il Siviglia e i biancocelesti avrebbero anche in programma un contatto questo stesso pomeriggio per discutere di Luis Alberto.

Gli ‘hispalenses’ potrebbero aggiungere un altro giocatore di qualità in mezzo dal momento che in passato Isco giocò come esterno alto d’attacco con Lopetegui, con cui è coinciso sia in nazionale sia al Real Madrid. Telefoni bollenti sull’asse Italia-Spagna.