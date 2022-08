Calciomercato Napoli, la rivelazione spiazza tutti: annuncio in diretta

Il lunedì di calciomercato è stato piuttosto attivo per il Napoli: le dichiarazioni del dirigente chiariscono che l’affare potrebbe concludersi da un momento all’altro.

Giacomo Raspadori è stato schierato da Dionisi come titolare in occasione della partita di Coppa Italia tra Sassuolo e Modena. L’allenatore ha puntato sul suo centravanti di fiducia per la stracittadina, ma ciò non sarebbe un segnale negativo per la trattativa in corso fra la società neroverde e il Napoli per la cessione agli azzurri dell’attaccante.

Le idee del Napoli sono chiare e nelle ultime settimane dal ritiro estivo del club azzurro, lo stesso Luciano Spalletti ha espresso considerazioni positive su Raspadori. L’attaccante italiano può ricoprire più ruoli e ciò farebbe al caso della squadra partenopea, che avrebbe un’alternativa tattica a Lorenzo Insigne, ma anche un giocatore sul quale contare per consentire a Osimhen di riposare.

A frenare la chiusura della trattativa fino ad oggi è stata la formula dell’affare. Il Napoli vorrebbe accompagnare ai contanti anche una contropartita tecnica come Ounas, Zerbin o Petagna. Il Sassuolo vorrebbe invece soltanto un guadagno cash, che corrisponda ad almeno 35 milioni di euro, bonus compresi.

Sassuolo, Carnevali su Raspadori: “Ne parliamo col Napoli”

Si tratta senza interruzioni, poiché sia il Napoli che il Sassuolo hanno interesse a mettere nero su bianco quanto prima. All’inizio del campionato manca meno di una settimana e urge completare gli organici per cominciare al meglio la stagione. L’ad Andrea Carnevali, intervenuto ai microfoni di ‘SportMediaset’, ha dichiarato sulla trattativa: “Ne stiamo parlando col Napoli. Non è facile. Noi tratteremmo volentieri Raspadori, conosciamo il mercato e servono condizioni congrue”.

Il dirigente ha poi continuato: “Mi auguro che l’accordo per Raspadori non sia lontano, vorremmo che si chiudesse tutto prima del campionato in un modo o nell’altro. Parliamo da giorni con il Napoli. Vediamo cosa fare con loro. Terremmo volentieri il giocatore ma sappiamo che vuole andare in un grande club. Ci andrà alle giuste condizioni. Non è una trattativa facile. C’è un tempo in cui dobbiamo chiuderla, ed è di pochi giorni, al massimo entro questa settimana”.