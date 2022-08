Napoli, Sirigu a un passo: doppio affare in chiusura, i dettagli

Napoli, doppio affare in chiusura. De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sono pronti a concludere la trattativa: le ultime notizie.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club partenopeo, in questa finestra di mercato, ha perso David Ospina, Faouzi Ghoulam, Kevin Malcuit, Lorenzo Insigne e Dries Mertens a parametro zero. A questi si è poi aggiunta la cessione di Kalidou Koulibaly, finito in Premier League al Chelsea di Thomas Tuchel.

Oggi, però, è stato il giorno di un altro addio, ma stavolta tra i pali. Non si tratta di Alex Meret, nei giorni scorsi vicinissimo allo Spezia, ma di un’altra pedina dello scacchiere di mister Luciano Spalletti.

Calciomercato Napoli, Sirigu ad un passo. Contini inizia l’avventura alla Sampdoria

Nonostante i numerosi addii, il club partenopeo è pronto a regalare ai tifosi un nuovo colpo. Sebbene siano già arrivati Kim Min-Jae, Olivera, Ostigard e Kvaratskhelia, stasera potrebbe essere il giorno della chiusura dell’affare Sirigu.

Il portiere è ad un passo dal vestire la maglia azzurra alla quale si legherebbe con un contratto annuale più opzione per il secondo. La fumata bianca potrebbe arrivare molto presto. Qualora arrivasse l’intesa decisiva, il club partenopeo potrebbe sottoporlo alle visite mediche già nella giornata di domani. Intanto, per un portiere che arriva c’è un altro che va. Nikita Contini, infatti, oggi è arrivato in Liguria per sottoporsi agli esami clinici di routine ed iniziare l’avventura con la maglia della Sampdoria.

Sullo sfondo, intanto, qualora l’affare Sirigu dovesse subire brusche frenate, restano i nomi di Keylor Navas e di Kepa. L’estremo difensore del Paris Saint-Germain è più avanti rispetto al collega del Chelsea visto che Napoli e PSG sono già al lavoro per l’affare relativo a Fabian Ruiz. I francesi sono pronti a liberare il portiere che potrebbe optare per un biennale sotto l’ombra del Vesuvio. Gli azzurri, grazie ad un contratto di due anni, potrebbero usufruire dei benefici fiscali del Decreto Crescita.