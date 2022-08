Icardi in Serie A, il club pronto all’assalto: spunta la data della chiusura

Mauro Icardi è al centro delle ultime settimane di calciomercato: sembra lontano dal PSG, ma quale sarà la prossima destinazione? Può tornare in Serie A.

Nel tentativo ennesimo di mettere a tacere le tante indiscrezioni sulla sua vita personale e i commenti su quella professionale, Mauro Icardi ha rotto il silenzio e ha usato i suoi canali social per parlare alla platea sportiva. Il calcio, scrive il giocatore, è la sua priorità e non perde di vista gli obiettivi di squadra così come quelli individuali. Il tutto mentre trascorre dei giorni di vacanza ad Ibiza con la moglie e i figli.

In effetti, le intenzioni di Icardi sono decisamente poco chiare e al contempo quelle del PSG appaiono più indirizzate: la società francese non considera più indispensabile l’argentino e con piacere gli troverebbe una nuova sistemazione, se non fosse che l’oneroso ingaggio spaventa diverse società.

Il 29enne al momento percepisce 10 milioni di euro all’anno più bonus, per il tecnico Galtier è un elemento sul quale non conta per la sua squadra. Per tale ragione, le ultime settimane di mercato che restano saranno dedicate a chiarire i vari scenari.

PSG, Icardi con le valigie: il Monza sogna ancora

Secondo quanto riferisce ‘repubblica.it’, Icardi continua a essere il pallino del Monza di Berlusconi e Galliani. La coppia dirigenziale sarebbe a lavoro sotto traccia per il centravanti dei parigini. D’altronde, la formazione italiana ha bisogno di almeno due punte e perciò Icardi farebbe al caso alla pari di Andrea Petagna del Napoli.

La punta argentina apprezzerebbe molto l’opportunità di rientrare in Italia, dove d’altronde torna spesso, ma bisognerà capire quanto soccomberà alle sue ambizioni e ai suoi guadagni. L’idea del Monza è che il PSG contribuisca a gran parte dello stipendio del centravanti e i francesi, pur di non averlo come esubero in rosa, potrebbero effettivamente pensarci. Il club di Serie A tenterà l’assalto definitivo durante l’ultima settimana della sessione di trasferimenti: tutto o niente al fotofinish.