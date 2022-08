Roma galattica, ancora un colpo da urlo: Mourinho può esultare

Manca poco all’inizio del campionato, ma continua l’entusiasmo in casa Roma. Il club giallorosso è letteralmente scatenato sul mercato.

La Roma di Josè Mourinho è la regina di questo calciomercato. Il club giallorosso si è letteralmente scatenato chiudendo diversi colpi di qualità ed esperienza. Prima Matic e poi Dybala e Wijnaldum per un salto di qualità che porta i giallorossi in piena lotta per la Champions League. Intanto i tifosi sognano e sono pieni di entusiasmo.

Il clima attorno al club è straordinario e ieri i tifosi lo hanno dimostrato riempiendo lo stadio nell’amichevole contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, sfida dominata per 5 a 0. La società non vuole però fermarsi e vuole chiudere alla grande questa sessione di calciomercato.

Prima le uscite e poi i colpi in entrata con la società che vuole garantire a Josè Mourinho una rosa affidabile con riserve di livello molto simile ai titolari. Nei prossimi giorni, in particolare nelle prossime 48 ore, potrebbe arrivare un nuovo importante colpo per il mercato del club giallorosso.

Roma, vicino il colpo Belotti

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport la Roma è sempre più vicino allo svincolato Andrea Belotti. Il ‘Gallo’ è ritenuto da Mourinho come un colpo affidabile e l’uomo giusto per sostituire o affiancare Tammy Abraham. La società è pronto a garantirgli un contratto di circa 2.8 milioni di euro annui più bonus.

Belotti potrebbe arrivare nelle prossime 48 ore, ma solo dopo che la società avrà perfezionato le cessioni di esuberi come Shomudorov e Carles Perez. L’ex Torino firmerà un contratto triennale con il suo nuovo club. Mourinho attende il colpo in attacco con Belotti che ha rifiutato Villarreal e Wolverhampton per restare in Serie A.