Juventus, Allegri sotto attacco: “Niente lavoro e zero divertimento”

Dopo la concente sconfitta contro l’Atletico Madrid, c’è stato più di qualche attacco nei confronti della Juventus di Allegri.

Dopo gli ultimi due quarti posti, la Juventus ha tutta l’intenzione di tornare ad essere la regina del campionato italiano. I bianconeri, infatti, si sono mossi sul mercato in maniera diversa alle ultime sessioni, ovvero hanno preso campioni già affermati e non più solo giovani di grandi speranze.

Anche Massimiliano Allegri ha ribadito che gli obiettivi della Juventus per l’anno prossimo sono quelli di tornare a vincere lo Scudetto e di andare il più avanti possibile in Champions League. Nonostante tutte queste premesse, il precampionato della ‘Vecchia Signora’ non è andato nel migliore dei modi.

La Juventus, infatti, ha vinto contro il Chivas ed ha pareggiato contro il Barcellona, ma ha perso in maniera netta contro le due squadre di Madrid. Proprio l’ultima amichevole ha destato tante polemiche intorno alla squadra bianconera, visto che la squadra di Allegri ha perso 0-4 (tripletta di Morata) contro i ‘Colchoneros’.

Juventus, l’attacco di Olivero ad Allegri: “Niente lavoro e zero divertimento”

Giovan Battista Olivero, infatti, non ha risparmiato alcune critiche al tecnico toscano sulle colonne della ‘Gazzetta dello Sport’: “Alla Juventus niente lavoro e zero divertimento: una crisi di rigetto di una nuova mentalità con Sarri e Pirlo ha portato una sorta di corto circuito tra le fila bianconere. La ‘Vecchia Signora’ non è riuscita a cambiare, ma adesso non riesce più a trovare il suo DNA”.

Parole certamente non benevole nei confronti della Juventus, la quale è prossima all’esordio in campionato. I bianconeri, infatti, giocheranno la domenica di Ferragosto all’Allianz Stadium la prima giornata contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.