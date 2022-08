Juventus, addio improvviso: tifosi presi in contropiede dalla notizia

La Juventus a breve potrebbe perdere un giocatore: la trattativa sta per partire, i primi contatti sono stati avviati.

Una batosta pesante, senza appello. Aggravata dal fatto che il debutto in campionato è previsto tra una settimana e fin qui non si è ancora capito quale sarà il sistema di gioco che verrà adottato. Giornata di intense riflessioni in casa Juventus, dopo la rotonda sconfitta patita per mano dell’Atletico Madrid di Alvaro Morata. In arrivo c’è Filip Kostic ma l’acquisto dell’ala sinistra proveniente dall’Eintracht Francoforte non basterà per risolvere tutti i problemi che si sono visti in campo.

Le criticità principali riguardano infatti il centrocampo, rimasto orfano di Paul Pogba che in teoria dovrebbe tornare a disposizione di Massimiliano Allegri ad inizio settembre. Nicolò Fagioli, schierato nella mattonella del francese, non è riuscito ad incidere perdendo vari palloni mentre Manuel Locatelli appare ancora distante dai suoi consueti livelli. Nella ripresa, con Fabio Miretti nella posizione di regista, è andata leggermente meglio tuttavia il quadro resta quanto mai preoccupante.

Ecco perché il club, nelle prossime ore, proverà a concretizzare almeno due operazioni. La prima riguarda Leandro Paredes: l’argentino non è ritenuto imprescindibile dal tecnico Christophe Galtier tuttavia il PSG continua a chiedere almeno 25 milioni per lasciarlo partire. Troppi per la Vecchia Signora, arrivata fin qui a quota 20. I bianconeri puntano a prendere anche una mezzala ma prima servirà la cessione di Adrien Rabiot.

Juventus, Rabiot può finire in Premier League: ecco chi lo vuole

Il francese, rimasto inizialmente in panchina ieri, piace al Manchester United battuto al debutto in Premier League dal Brighton. L’allenatore Erik Ten Hag ha chiesto alla propria dirigenza di potenziare il prima possibile il reparto centrale della squadra, mettendo nel mirino proprio l’ex Paris Saint Germain. I primi contatti, stando a quanto riportato da ‘The Athletic’, sono stati avviati con Rabiot che non ha chiuso al trasferimento.

La Juventus, dal canto suo, non si opporrà al suo addio e resta in attesa di una proposta ufficiale da parte dei Red Devils. La partenza del calciatore consentirebbe di tagliare uno degli stipendi più alti della rosa (7 milioni netti) ed incamerare risorse fresche da reinvestire sul prossimo colpo. Ad Allegri, ad esempio, interessa molto Davide Frattesi: una pista che può concretizzarsi presto. Tutto, però, dipenderà da Rabiot e dallo United.