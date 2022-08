Calciomercato Salernitana, si tenta il colpo: avviati contatti con l’ex Inter

La Salernitana ha messo nel proprio radar un uomo di qualità ed esperienza ex Inter che può gonfiare i numeri della squadra di Davide Nicola

La stagione ufficiale della Salernitana è cominciata con l’inaspettata sconfitta interna contro il Parma in Coppa Italia. I granata non sono l’unica formazione di Serie A ad aver steccato l’esordio contro compagini cadette in questo primo match dell’anno. Calcio d’agosto ancora, sicuramente. In alcuni casi però segnali più profondi da cogliere al volo.

Per presentarsi nelle migliori condizioni al prossimo campionato, intanto, la Salernitana rimane molto attenta al calciomercato. Per innalzare la qualità della squadra di Davide Nicola, il direttore sportivo Morgan De Sanctis sta pensando di inserire in organico un calciatore d’esperienza.

Calciomercato Salernitana, Candreva nel mirino di De Sanctis: i granata attendono la risposta dell’ex Inter

La Salernitana sembra puntare con decisione Antonio Candreva. Il giocatore permetterebbe di portare in dote buoni spunti da un punto di vista qualitativo e d’esperienza. Come riferito da ‘gianlucadimarzio.com’, i campani hanno già avviato i contatti con il calciatore per comprendere la disponibilità al trasferimento.



La società del presidente Danilo Iervolino attende adesso una risposta da Candreva. L’ex Juventus, Lazio e Inter, nella passata stagione ha disputato un totale di 39 partite tra campionato e coppa firmando buoni numeri. A 35 anni, infatti, Candreva è ancora capace di accendere il gioco con gol e assist. Il bottino è stato di 7 reti e 13 assist. Una cifra niente male che ora la Salernitana spera di poter aggiungere ai propri numeri per raggiungere una salvezza meno tribolata rispetto a quella scorsa.