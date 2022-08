Salernitana, che colpo di De Sanctis: è atteso in città

Accordo in chiusura per il giocatore che è già atteso in città: De Sanctis piazza un gran colpo per la Salernitana

La Salernitana ha attraversato, e sta attraversando, alcune difficoltà sul mercato dopo l’addio del direttore sportivo Walter Sabatini. Al suo posto è arrivato Morgan De Sanctis che sta allestendo una squadra di alto livello, nonostante il rifiuto di Andrea Pinamonti. L’attaccante dell’Inter è destinato al Sassuolo per sostituire Giacomo Raspadori che dovrebbe andare al Napoli. E allora i granata starebbero puntando su Habib Diallo.

Ma ciò che interessa ora i tifosi della Salernitana è capire chi sarà la mezzala di qualità dopo l’addio di Ederson. Il centrocampista brasiliano è approdato all’Atalanta e ha lasciato uno spazio vuoto che sarà colmato da Tonny Vilhena. De Sanctis avrebbe chiuso l’operazione che porterebbe l’olandese a vestire la maglia granata già nelle prossime ore.

Salernitana, arriva Vilhena dall’Espanyol

Un colpo di tutto rispetto per la Salernitana. Vilhena, secondo quanto riferito da Sky Sport, è atteso per le visite mediche dopo l’accordo che i granata hanno trovato con l’Espanyol sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il costo è di 300 mila euro per il prestito, appunto, con riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Il centrocampista olandese viene dal vivaio del Feyenoord è in carriera ha collezionato anche venti presenze in Champions League.

Vilhena, dopo tanti anni a Rotterdam, ha passato qualche anno al Krasnodar ed è approdato all’Espanyol dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina. La sua propensione ad offendere non può che essere utile a Davide Nicola, che la scorsa stagione ha valorizzato in modo favoloso Ederson.