“Deciderà Zhang”: i tifosi dell’Inter tremano, il big alla fine andrà via?

Valutazioni in corso in casa Inter. Alla fine sarà Steven Zhang a prendere la decisione finale sulla cessione di uno dei nerazzurri.

Le valutazioni fatte in queste settimane in casa Inter sono state davvero tante. Il mercato ha permesso alla compagine nerazzurra di rinforzarsi in maniera importante, passando ad esempio dal ritorno di Romelu Lukaku. Resta, però, ancora poco chiaro il futuro di alcuni elementi nella rosa di Simone Inzaghi. La verità è che il club si è posto un obiettivo importante già diversi mesi prima dell’inizio della sessione estiva di calciomercato: fare cassa.

L’Inter ha bisogno di introiti economici importanti per riuscire a sostenersi, soprattutto un momento cosi delicato come quello che stiamo vivendo. La vittoria dello Scudetto due anni fa ha dato una dimensione importante a tutto l’ambiente, soprattutto per aver rotto l’egemonia della Juventus che durava da praticamente dieci anni. Questo, però, non ha frenato il processo di monetizzazione che ha visto partire, tra le altre cose, proprio Lukaku ed Hakimi.

Inter, Skriniar può ancora partire: la decisione spetterà a Zhang

E cosi ecco che in queste settimane si è parlato tanto del futuro di Milan Skriniar, oggetto del desiderio del Paris Saint Germain. Fino a questo momento, però, la squadra francese non ha messo sul piatto la proposta economica richiesta da Marotta (70 milioni di euro). E se fino ad oggi sembrava proprio quest’aspetto ad essere la condizione basilare per chiudere la trattativa, le cose pare siano cambiate.

Secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, la decisione finale sul futuro del difensore slovacco spetterà a Steven Zhang. E non è detto che, alla fine, il presidente non dica ‘sì’ ad un’offerta anche inferiore ai 70 milioni richiesti in questi mesi dall’Inter. Questione di economica, incassi ed un’occasione che Suning non vorrebbe lasciarsi sfuggire, al netto di quella che la reticenza mostrata più volte da parte del settore tecnico, Inzaghi in primis. Anche i tifosi guardano con apprensione a questa situazione, anche perchè la cessione di Skriniar toccherebbe in maniera forte anche loro.