Milan, Brocchi: “Calabria giusto capitano. Scudetto? Occhio a Juve e Inter“

Intervistato da SerieANews.com, Cristian Brocchi ha parlato della scelta del Milan di rendere Calabria capitano, ma non solo. Ecco quali sono state le sue parole.

Quest’oggi, dai microfoni di SerieANews.com, è stato raggiunto Cristian Brocchi. L’ex giocatore, che oggi veste i panni dell’allenatore, ha parlato della scelta del Milan di affidare la fascia di capitano a Davide Calabria, ma non solo. Il suo pensiero ha toccato, infatti, anche altri argomenti. Ecco perciò cosa ne pensa l’ex, tra le altre anche appunto del Milan, delle operazioni di mercato condotte dai rossoneri e di chi potrà essere la favorita per lo Scudetto.

L’intervista svolta con Cristian Brocchi, ai microfoni di SerieANews.com, ha quindi toccato diversi temi. L’allenatore ha parlato innanzitutto della scelta presa dal Milan di affidare il compito e la fascia da capitano a Davide Calabria. Un giocatore che lui stesso ha avuto modo di allenare agli esordi nelle giovanili del Milan.

Poi il suo discorso ha toccato anche altri punti. Brocchi ha, infatti, detto la sua riguardo le operazioni di mercato condotte in questi ultimi anni dal Milan, facendo riferimento ovviamente anche all’arrivo di De Ketelaere. E, infine, ha riferito quale secondo lui potrà essere la squadra favorita per la vittoria dello Scudetto.

Milan: Brocchi parla così a SerieANews.com di Calabria capitano, del calciomercato rossonero e dello Scudetto

Raggiunto dai microfoni di SerieANews.com, Cristian Brocchi ha dichiarato: “La scelta di affidare la fascia a Calabria penso sia stata una scelta giusta, anche perché è in linea con la storia del Milan. Questo è un club che ha sempre avuto Capitani che potessero rappresentare la famiglia rossonera. Quindi settore giovanile, prima squadra, numero di presenze: è una cosa bella per Davide che è cresciuto lì. È arrivato quando era piccolino, poi è approdato in prima squadra ed è diventato Campione d’Italia. Ha dimostrato di essere un ragazzo con i valori giusti. Gli stessi che poi hanno contraddistinto il Milan”.

Sul mercato ha, poi riferito: “L’operazione De Ketelaere è un’operazione importante, in linea con il modo di lavorare che hanno avuto in questi anni Maldini e Massara, a stretto contatto con Pioli. La vittoria del campionato non è infatti arrivata a caso, è arrivata da un lavoro fatto in piena sintonia tra Maldini, Massara e Pioli”.

“È molto più importante – ha continuato – mettere dentro giocatori giovani, di qualità, con caratteristiche giuste in base alle richieste dell’allenatore. Loro sono stati bravi a fare questo e il risultato è arrivato. Perché quando non c’è sintonia tra i dirigenti e il tecnico, o ti prendono giocatori con caratteristiche diverse rispetto a quelle di cui tu hai bisogno poi dopo fa male la società intera”.

Sulla prossima stagione, con in palio la vittoria dello Scudetto, Brocchi ha rivelato: “Diretta concorrente del Milan? Sicuramente l’Inter ha elementi che si conoscono molto bene e il ritorno di Lukaku darà qualcosa in più. Io penso che alla fine l’Inter e la Juventus, che ancora si deve sistemare ma ha preso giocatori importanti, siano le più accreditate. Poi è normale che c’è sempre l’eventuale sorpresa che può giocarsi qualcosa fino in fondo. Però penso che queste tre siano le più accreditate”.