“Mi ha chiamato la Juve”: calciomercato, l’agente della stella vuota il sacco

L’agente della stellina del calcio italiano autore di una rivelazione di calciomercato: “Sono stato contattato anche dalla Juve”.

La Juventus di Andrea Agnelli è da sempre attenta ai giovani talenti italiani. La società bianconera è tra le più attive nel campo dei settori giovanili che, spesso, sfornano talenti cristallini capaci di attrarre i riflettori delle top società sparse in giro per l’Europa. Tra questi, nell’ultimo anno, c’è stato Lorenzo Lucca, attaccante in forza al Pisa nel campionato concluso da pochi mesi.

Il giocatore classe 2000 è stato protagonista assoluto in Serie B, tanto da finire a giocare per l’Ajax. Il club olandese l’ha acquistato solo qualche settimana fa, portando ad Amsterdam il primo calciatore italiano nella storia della società. Un colpo che ha lasciato di stucco le potenze della Serie A che erano pronte a mettere le mani sul cartellino del ventunenne.

Lucca, l’agente svela i contatti con la Juve

Antonio Imborgia, agente dell’attaccante, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio FirenzeViola’ ed ha avuto modo di parlare anche del suo assistito. Di seguito uno stralcio del suo intervento in diretta radiofonica: “Abbiamo chiuso tardi con l’Ajax, tutti volevano dire la loro. Dopo una settimana di mail ho proposto di fare una videochiamata. E’ stata una mia proposta per chiarire tutti i dettagli. Lorenzo doveva firmare a 50 metri dal campo del club, in un albero. Poi ci è stato detto di andare a firmare nei loro uffici”.

E prosegue: “In Italia l’avrei visto bene. Mi ha telefonato Pradè, ma mi ha chiamato anche la Juventus. Con i bianconeri ho anche aperto una trattativa. Poi ci ha contattato l’Atalanta. Solo successivamente Lorenzo è stato poi valutato come un giocatore normale. Questa è una abitudine che in Italia abbiamo e che esiste, mentre all’estero no”.