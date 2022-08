Napoli, si sblocca il valzer delle punte: doppia operazione, si chiude

E’ partito il valzer delle punte. Tre club coinvolti, c’è il Napoli di Spalletti che si prepara ad una doppia operazione.

Qualcosa si muove in queste ore. Il Napoli sta lavorando da settimane per rielaborare il proprio asset offensivo, soprattutto dopo le partenze di Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Il nome di Paulo Dybala, ad esempio, è stato accostato alla squadra azzurra, anche se poi l’argentino ha preferito la Roma. Questione di priorità, ma anche di operazioni di convincimento (Mourinho ne sa qualcosa).

Ma il Napoli non ha mai smesso di guardarsi attorno, soprattutto con la consapevolezza che il mercato in entrata è strettamente collegato a quello in uscita. E da qui si spiega anche la lentezza in alcune operazioni: se non si vede, non si può procedere all’acquisto. Ed allora ecco che proprio in questi minuti pare si sia finalmente sbloccato il valzer delle punte in casa azzurra.

Napoli, accordo col Monza: addio Petagna, ora tutto su Simeone

Uno dei nomi in uscita è quello di Andrea Petagna, già lo scorso anno vicinissimo all’addio per andare a giocare con la Sampdoria. Se un anno fa Spalletti spinse per tenerlo, adesso le carte in tavole sembra siano cambiante. Il Monza ha lavorato all’operazione con il Napoli, è finalmente si è arrivati ad un punto di incontro. Gli azzurri cederanno l’ex centravanti della Spal in prestito oneroso con obbligo di riscatto – come riportato da ‘Sky Sport’ -, senza alcun tipo di condizione legata alla permanenza della squadra biancorossa in Serie A.

Una volta ceduto Petagna, ecco che gli azzurri andranno subito a chiudere per un altro attaccante. Già in questo minuti, come riporta l’esperto di mercato Niccolò Schira su Twitter, il Napoli ha accelerato per Giovanni Simeone. Accordo fino al 2027 con un ingaggio da 1.7 all’anno. Il valzer delle punte è partito, nelle prossime ore potrebbero già arrivare gli annunci.