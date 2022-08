Toronto in festa, che gioia per Insigne e Bernardeschi

Risale in MLS il Toronto di Insigne e Bernardeschi: i due italiani protagonisti nella rocambolesca vittoria contro Nashville.

Non c’è dubbio che da alcune settimane una delle squadre più seguite dagli appassionati di calcio italiani all’estero sia il Toronto FC. Già nota in passato alle nostre latitudini grazie alle magie di un “emigrato di lusso” come Sebastian Giovinco, la franchigia canadese militante in MLS si è da poche settimane assicurata le prestazioni di altri tre calciatori italiani molto conosciuti come Lorenzo Insigne, Domenico Criscito e Federico Bernardeschi.

E dopo una partenza disastrosa nella MLS 2022, la “cura italiana” sembra finalmente funzionare per la squadra guidata da Bob Bradley. Strepitosi nel rotondo 4-0 rifilato a Charlotte la notte del debutto di Insigne, deludenti nella finale del Canadian Championship persa ai rigori con Vancouver e nello 0-0 con New England, in cui l’ex Napoli ha sbagliato un calcio di rigore, i canadesi sono rinati nella notte con il rocambolesco 3-4 rifilato al Nashville.

MLS, Toronto-show con Insigne e Bernardeschi

Una gara spettacolare e ricca di colpi di scena: due volte in vantaggio con Jonathan Osorio, punto fermo della Nazionale della foglia d’acero, Toronto è stata raggiunta prima da Mukhtar su rigore e poi da Bunbury, che ha giganteggiato su un corner poco prima dell’intervallo fulminando di testa il portiere Bono.

Nel secondo tempo però ecco il nuovo vantaggio canadese con Bernardeschi, bravo a trasformare un calcio di rigore, quindi il 2-4 firmato da Insigne. L’ex capitano del Napoli ha infatti illuminato il GEODIS Park di Nasvhille con un’accelerazione improvvisa seguita da un destro da fuori area che non ha dato scampo al portiere. Un gol che ha reso inutile il 3-4 arrivato nel finale firmato da Zimmerman.

Con questa vittoria Toronto risale leggermente la classifica della MLS. A 10 giornate dal termine della regular season lo vede al 13° e penultimo posto della Eastern Conference. Il 7° occupato dai Chicago Fire e che varrebbe l’accesso ai playoff è distante però solo 4 punti. Obiettivo che resta difficile per i canadesi ma non impossibile: con Insigne e Bernardeschi in questo stato di forma nessun avversario, del resto, appare imbattibile.