Sarà un nuovo giocatore della Juventus: colpo di mercato, festeggia Agnelli

La Juventus è vicina alla conclusione dell’affare per il quale ha lavorato sodo nelle ultime settimane: domani è il giorno dell’attaccante.

La trattativa fra la Juventus e l’Eintracht Francoforte per Filip Kostic è stata caratterizzata da alti e bassi abbastanza continui e da momenti di fase di stallo, durante l’estate del calciomercato. Tuttavia, si è giunti all’attesa conclusione. L’esterno serbo è vicino alla maglia bianconera. Mancano i rituali soliti prima della firma.

Ad renderlo noto è stato il giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio sito ufficiale. Secondo quanto riferito, il giocatore domani arriverà a Torino e già in mattinata saranno predisposte le visite mediche, prima della firma con la nuova società.

Tutto ciò dovrebbe accadere intorno alle 10:30 del mattino, quindi nel primo pomeriggio Kostic potrebbe già essere un nuovo integrante della rosa a disposizione di mister Allegri. Un rinforzo molto atteso proprio dall’allenatore per arricchire il reparto offensivo dei bianconeri, in attesa di Memphis Depay.

Kostic alla Juventus, affare definito: domani le visite mediche, i dettagli

La distanza economica di circa 3-4 milioni di euro tra le due società è stata colmata dall’accordo sulla base fissa per il cartellino, ovvero 14 milioni di euro, poi ci sarà l’aggiunta di diversi bonus. Il giocatore ha svolto in mattinata l’ultimo allenamento insieme agli ormai ex compagni di squadra e li ha salutati, organizzando così il primo viaggio a Torino insieme al suo entourage.

Il medesimo Eintracht Francoforte ha spiegato con un comunicato che l’esterno non è partito con il gruppo verso Helsinki, per la Supercoppa UEFA contro il Real Madrid, poiché a lavoro per il suo trasferimento altrove. Kostic firmerà con i bianconeri un triennale da 3,5 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Per il 29enne è tempo di Serie A.