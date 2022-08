“Fumata bianca in giornata”: colpo di teatro Juventus, tifosi al settimo cielo

Il presidente Andrea Agnelli può sorridere: oltre a Kostic, la Juventus sta per regalarsi un altro colpo in un mercato grandi firme

La Juventus sembra essere scatenata. I bianconeri, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, sono pronti a servire anche il dolce ai propri tifosi. Non solo Filip Kostic per Max Allegri. L’esterno sinistro prelevato dall’Eintracht Francoforte (i tedeschi stasera affronteranno il Real Madrid in Supercoppa Uefa) non resterà l’ultimo rinforzo di Andrea Agnelli.

La Juventus è già proiettata oltre e nella giornata di oggi, al massimo domani, potrebbe chiudere un altro grande colpo internazionale. La concentrazione della formazione bianconera torna sull’attacco. I vertici della società torinese sono pronti a definire una trattativa che si è sviluppata velocemente.

Juventus, colpo Depay: l’olandese lascia il Barcellona e firmerà un biennale con la formazione di Allegri

La Juventus dopo il primo abboccamento di lunedì, ha proseguito i discorsi per arrivare all’accordo con Memphis Depay, Il Barcellona ha fretta di cedere alcuni esuberi per registrare i nuovi acquisti. I blaugrana devono fare i conti con dei margini di manovra strettissimi a causa dei debiti accumulati. Così, anche l’ex Lione è diventato un calciatore di cui sbarazzarsi in fretta.

I catalani faranno uscire quasi gratis l’olandese malgrado un contratto in scadenza nel prossimo anno. Il giocatore firmerà un biennale con la società del presidente Andrea Agnelli che in questo modo, come riferisce ancora ‘La Gazzetta dello Sport’, usufruirebbe del Decreto Crescita. Esiste però ancora un nodo, che è quello dello stipendio. “La fumata bianca potrebbe arrivare in giornata. Ma è più probabile che ci sia un rinvio sino a domani”, conclude la rosea. Depay vestirà i colori bianconeri nella prossima stagione. Altra alternativa di grande qualità per Max Allegri.