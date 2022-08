“Ci stiamo lavorando”: Juventus, l’annuncio è una doccia fredda per il club

Brutte notizie per la Juventus, l’obiettivo di mercato a lungo inseguito rischia di sfumare. Le parole del dirigente lasciano pochi dubbi.

A pochi giorni dall’inizio del campionato la Juventus sta cercando di chiudere gli ultimi colpi sia in entrata che in uscita. L’opera di rinnovamento della rosa al fine di dare a Massimiliano Allegri un gruppo in grado di tornare a lottare per lo Scudetto prosegue.

Uno dei reparti dove i bianconeri hanno giocoforza cambiato maggiormente pelle è la difesa. Gli addii di Chiellini e de Ligt hanno privato Allegri di due titolarissimi. Per il momento sono arrivati Bremer e Gatti, ma l’intenzione della dirigenza bianconera è quella di effettuare un altro colpo.

Uno dei nomi caldi era quello di Milenkovic della Fiorentina. A quanto pare però il calciatore difficilmente abbandonerà la Viola. A dichiararlo è lo stesso direttore sportivo del club toscano Daniele Pradè che così spegne virtualmente le speranze di vedere il difensore serbo con la maglia bianconera.

Juventus, la Fiorentina vuole trattenere Milenkovic

“Ci stiamo lavorando anche oggi, la nostra intenzione è continuare. Se ci fosse la possibilità di continuare con lui saremmo felici della cosa.” così il direttore sportivo Pradè in conferenza stampa. Il dirigente ha sfruttato la presentazione del nuovo acquisto Dodo per chiarire la posizione della Fiorentina sul difensore serbo.

Pradè ha poi anche chiuso la porta ad eventuali pretendenti per l’altro difensore della Viola, di cui è anche capitano, Cristiano Biraghi. “Voci false, nessuna offerta per lui è arrivata in sede.” ha sentenziato, prima di affermare anche che il mercato in entrata è chiuso e che la Fiorentina non è su Lo Celso, dando così indirettamente via libera al Villarreal per tentare l’assalto, in un interessante intreccio di mercato che coinvolge anche Ndombele e il Napoli, al centrocampista del Tottenham.