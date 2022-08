Il Tottenham offre Ndombele al Napoli: il punto sul francese

Il Napoli negozia col PSG la cessione di Fabian Ruiz, perciò comincia a guardarsi intorno per un possibile sostituto: le ultime sul nome di Tanguy Ndombele.

La società di Aurelio De Laurentiis, mentre è in procinto di definire alcuni affari di calciomercato in entrata, è a lavoro con il PSG per la cessione di Fabian Ruiz ai parigini. L’interesse del club dello sceicco è datato di alcuni mesi. Tuttavia, soltanto in tempi recenti da oltralpe si sono fatti avanti per il centrocampista spagnolo, che ha fatto sapere da tempo al Napoli l’intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023.

Il Napoli è disposto a lasciarlo partire e la negoziazione con il PSG dovrebbe andare a buon fine, considerati anche gli ottimi rapporti tra le due società. Tuttavia, non è un affare semplice nei dettagli. Se con la società azzurra, infatti, è più semplice accordarsi sulle cifre, lo stesso non vale per vari aspetti da definire tra i francesi e l’entourage di Fabian.

La trattativa sta andando per le lunghe. Il Napoli non può evitare di prepararsi a ogni eventualità, per cui sonda vari profili per sostituire la pedina partente a centrocampo. In attesa di capire cosa effettivamente accadrà, secondo ‘SKY’, fra questi c’è da considerare anche il nome di Tanguy Ndombele, 25enne di proprietà del Tottenham.

Napoli su Ndombele per il dopo Fabian: il retroscena

Il nazionale francese è seguito da diverso tempo anche dal Villarreal, che vorrebbe portarlo in rosa insieme a Giovani Lo Celso. L’argentino è rientrato in Inghilterra proprio dal prestito agli spagnoli e sta insistendo per proseguire la sua avventura in Liga. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da SerieANews.com, in realtà è lo stesso Tottenham che sta offrendo Ndombele a diversi club in Europa, che necessitano di un centrocampista per completare l’organico, fra cui proprio Villarreal e Napoli.

La società inglese non punta tecnicamente sul giovane di origini congolesi per cui vorrebbero cederlo e nelle ultime ore hanno telefonato anche agli azzurri. Per il Villarreal non è una priorità Ndombele, mentre per il Napoli potrebbe essere un’opportunità di fine mercato, qualora cedesse Fabian al PSG. Tuttavia, c’è da considerare l’onerosissimo ingaggio che percepisce il centrocampista, ovvero circa 11 milioni di sterline a stagione. Il Tottenham è consapevole che per cederlo dovrà partecipare al pagamento dell’ingaggio ed è disposto a farlo pur di non trattenere in squadra un giocatore che sarebbe utilizzato veramente pochissimo.