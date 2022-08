Visite mediche e firma: mercato Juventus, il nuovo acquisto arriva oggi

Juventus, affare fatto per il colpo di calciomercato. Il giocatore sbarca oggi a Torino per le visite mediche e la firma sul contratto.

La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie A. Il campionato è alle porte e nonostante il club bianconero abbia già acquistato Paul Pogba, Angel Di Maria e Gleison Bremer, servono ancora rinforzi per ritornare ai vertici della classifica generale.

L’obiettivo dell’allenatore Massimiliano Allegri, infatti, è portare la Juve nuovamente in alto e dare filo da torcere a Milan, Inter e Napoli. Per questo motivo, il club ha stilato una lista dei desideri piuttosto lunga sulla quale c’è anche il nome di Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte.

Calciomercato Juventus, Kostic arriva oggi per le visite mediche e la firma

Filip Kostic è ad un passo dal diventare un nuovo calciatore della Juventus. L’Eintracht Francoforte, nella giornata di ieri, ha già comunicato sui propri canali ufficiali che il calciatore non sarà convocato per la sfida di Supercoppa europea contro il Real Madrid. Il motivo? Il passaggio in Serie A, oramai imminente.

Secondo quanto riferito dal portale ‘Gianlucadimarzio.com’, oggi è il giorno delle visite mediche e della firma di Kostic con la Juventus. Dopo lo sbarco in città, infatti, il giocatore effettuerà gli esami clinici di routine e le visite del caso prima di mettere nero su bianco sul contratto che lo legherà ai bianconeri. L’affare si chiude attorno ai 17/18 milioni di euro, bonus inclusi.