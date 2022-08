“La pista non è tramontata”: Milan, Maldini non si arrende per l’attaccante

C’è ancora una speranza per mettere le mani sull’attaccante. Il Milan non si ferma, Maldini potrebbe tentare l’assalto in questi giorni.

Manca poco all’inizio della nuova stagione calcistica in Serie A. Servirà farsi trovare pronti, anche se quella pare essere una vera e propria ‘anomalia’, ovvero cominciare in pieno agosto, sarà di sicuro una discriminante per molte squadre. Le rose, infatti, di molti club italiani non sono ancora complete, e lo saranno probabilmente soltanto quando il campionato sarà bello che iniziato.

Il Milan sta cercando di farsi trovare preparato, anche se nel caso dei rossoneri si parte con un peso in più: ovvero il fatto di essere campioni in carica. Paolo Maldini ha fatto un lavoro importante nel corso di queste settimane, e l’ultimo colpo Charles De Ketelaere pare aver convinto i tifosi. Ci sarà altro? Probabilmente si, ma molto dipenderà da come il club vorrà muoversi e quanto vorrà adottare una strategie attendista.

Milan, non è tramontata la pista Ziyech: si continua a seguire l’attaccante

Uno dei nomi sui quali il club rossonero sta lavorando da diverse settimane è quello di Hakim Ziyech, attaccante marocchino (con cittadinanza olandese) che sembra ormai destinato a lasciare il Chelsea. Proprio questo particolare aspetto, e magari anche la volontà dei blues di non trattenerlo, evidentemente spinge lo stesso Maldini a tenere gli occhi aperti.

Secondo quanto riportato da ‘SportMediaset’, infatti, non sarebbe affatto tramontata la pista che porta a Ziyech. Maldini e Massara vorrebbero puntare al prestito con diritto di riscatto, ma c’è da tenere in considerazione anche il forte interesse del Manchester United, con Ten Hag che avrebbe espressamente richiesto l’attaccante.