Milan, Maldini punta un giocatore in Premier: Pioli si sfrega le mani

Il Milan valuta diversi profili da regalare a Pioli: i riflettori di Maldini al momento sono puntati su un giocatore della Premier League.

Casting in corso, a casa Milan, per individuare i prossimi rinforzi da regalare a Stefano Pioli. La rosa, dopo l’acquisto di Charles de Ketelaere, è ritenuta competitiva e capace sia di piazzare il bis in Italia che togliersi diverse soddisfazioni in Champions League. In cassa, però, sono rimaste ancora diverse risorse che consentiranno a Paolo Maldini e Frederic Massara di operare in maniera attiva sul mercato.

In difesa, ad esempio, manca un centrale in grado di raccogliere il testimone lasciato da Alessio Romagnoli. Fino a qualche giorno fa il preferito era Japhet Tanganga tuttavia l’inserimento della Roma e le richieste economiche del Tottenham hanno spinto la dirigenza a spostare il mirino su Abdou Diallo. L’affare, nelle ultime ore, sembra aver raggiunto un punto di svolta: il PSG, infatti, ha aperto alla possibilità di cederlo in prestito con diritto di riscatto.

A centrocampo, invece, sono numerosi i profili vagliati dal club, ancora alla ricerca del sostituto di Franck Kessie. La strada che porta a Raphael Onyedika (valutato dal Midtjylland 7 milioni) resta percorribile ma il Milan, al tempo stesso, ha iniziato a seguire pure Albert Sambi Lokonga poco utilizzato nell’ultima stagione dal tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta.

Milan, per il centrocampo spunta Lokonga: l’Arsenal pronto a cederlo

Il classe 1992 nella Premier League 2021/22 ha totalizzato appena 19 presenze in campo (per un totale di 1.130 minuti), senza mai riuscire a dare un contributo concreto in fase realizzativa. Il suo profilo, in ogni caso, piace molto a Maldini il quale, come riportato da ‘Tuttomercatoweb’, ha già provveduto ad incontrare i suoi agenti al fine di verificare la fattibilità dell’operazione.

I Gunners, dal canto loro, sono pronti a cederlo con la formula del prestito. Work in progress quindi per i rossoneri, che nel frattempo si sono iscritti anche alla corsa per Ivan Ilic. L’accordo tra il Verona e la Lazio, infatti, stenta ad arrivare (i biancocelesti devono prima cedere Luis Alberto) ed il Milan si è messo alla finestra, in attesa di farsi avanti ufficialmente. Tanti obiettivi per una sola maglia: per Maldini c’è soltanto l’imbarazzo della scelta.