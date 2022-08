“Ha anche firmato”: Monza insaziabile, ancora un colpo per i tifosi

Il Monza si prepara a rendere noto ufficialmente il suo nuovo acquisto: il giocatore ha già firmato, ora non resta che attendere la presentazione ufficiale.

Il Monza si prepara a presentare ufficialmente il suo nuovo acquisto. Il club brianzolo non accenna ad arrestare le proprie mosse da mettere a segno sul mercato. La prossima stagione in Serie A è sempre più vicina e i rinforzi risultano perciò preziosi. Ecco qual è allora l’ultimo colpo messo a segno da Adriano Galliani.

Il Monza, e con esso la Serie A, si prepara ad accogliere Pablo Marì. Il giocatore spagnolo ha militato lo scorso anno tra le file dell’Udinese, dove ha contribuito attivamente alla salvezza e alla permanenza della squadra nel campionato italiano di massima serie.

Ora è tutto pronto perciò per far tornare il difensore centrale nuovamente in prestito dall’Arsenal in Italia. La volontà è quella di far bene all’interno della squadra guidata da Stroppa. Il gruppo è dunque pronto per accogliere il nuovo innesto.

Calciomercato Monza, Pablo Marì ha firmato il suo nuovo contratto: annuncio atteso nella giornata di domani

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito e in seguito anche tramite ‘Sky Sport’, quindi: “Pablo Marì ha anche già firmato il nuovo contratto che lo legherà al Monza”. Il club l’ha fortemente voluto per la stagione che si sta apprestando a intraprendere in Serie A.

Pablo Marì Villar rappresenta, quindi, un nuovo innesto per la squadra di Stroppa, mentre nel frattempo Galliani lavora anche al colpo Rovella in trattativa con la Juventus. Alla lunga lista di acquisti si aggiunge così anche il nome dello spagnolo in arrivo dall’Arsenal. La firma sul nuovo contratto è stata già apposta, manca solamente l’annuncio dell’ufficialità.