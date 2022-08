Calciomercato Monza, tutto vero: prendono anche lui, Berlusconi si supera

Il Monza è sul punto di chiudere un altro affare di calciomercato, questa volta con la Juventus. Questo fine settimana potrà essere quello giusto.

Nelle ultime ore è arrivata la definizione dell’affare tra il club dei bianconeri e la società brianzola per il centrocampista classe 2001, Nicolò Rovella. Le parti sono a lavoro da giorni per concordare sulla formula. Si è definita sulla base del prestito, probabilmente secco, del cartellino del giocatore.

Secondo le informazioni riferite da ‘Calciomercato.it’, gli ultimi contatti sono stati positivi. Il dirigente Adriano Galliani è impegnato nello stringere i tempi e definire l’operazione prima del fine settimana.

La Juventus avrebbe insistito per non perdere il cartellino del calciatore, inserendo un possibile riscatto da parte del Monza, poiché crede molto nelle sue capacità e intende usufruirne in futuro. D’altronde Rovella ha già familiarizzato con la Serie A, avendo trascorso al Genoa le stagioni 2019-22.

Rovella al Monza: affare definitivo con la Juventus, le ultime

Dopo l’infortunio di Paul Pogba, per qualche giorno si è pensato alla possibilità che Max Allegri insistesse affinché la Juventus trattenesse in rosa sia Rovella che Fagioli, tanto che si era parlato per i due anche di ballottaggio in vista della prima di campionato contro il Sassuolo. I piani sono però cambiati e il club sta cercando di negoziare per giocatori di maggiore esperienza, tra i quali in cima l’argentino Leandro Paredes del PSG.

Inoltre il Monza ha insistito per il talento bianconero e nella squadra di Stroppa Rovella potrà ritagliarsi un ruolo importante. C’è da considerare anche che le ambizioni dei brianzoli sono piuttosto importanti, quindi non sarà una squadra che si limiterà alla salvezza sicura ma anche a largo raggio sta gettando le basi per rendere la realtà del Monza sempre più ambiziosa e anche ambita.