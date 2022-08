“È già in città”, colpaccio Torino: Cairo fa gongolare i tifosi

Calciomercato Torino, finalmente il colpo tanto atteso dai tifosi ora è in chiusura: il giocatore è arrivato in città, pronto per svolgere le visite mediche.

Adesso tutto è indirizzato verso la chiusura dell’affare in casa Torino. Il giocatore, tanto atteso, è infatti arrivato in città. Non resta che attendere lo svolgimento delle visite mediche, dopodiché arriverà la firma per il contratto. Ivan Juric attende con ansia la chiusura dell’intero iter.

Dopo giorni di fiato sospeso, è finalmente arrivata la notizia che il club granata stava aspettando. Aleksej Miranchuk ha lasciato l’Atalanta ed è in queste ultime ore approdato a Torino per mettersi a disposizione della corte di Ivan Juric.

Sono state, queste ultime, delle giornate turbolente all’interno del club ma ora sul mercato sembra essere stata trovata la giusta quadra. Il tecnico granata sta ricevendo i rinforzi richiesti, quindi anche per il trasferimento di Miranchuk ora sembra essere davvero tutto pronto.

Calciomercato Torino, Miranchuk è arrivato in città: tifosi in festa, ecco quando svolgerà le visite mediche

Ora si sembrerebbe davvero tutto fatto per il trasferimento di Aleksej Miranchuk a Torino. Il giocatore di nazionalità russa è arrivato in città e nella giornata di domani, giovedì 11 agosto, svolgerà anche le visite mediche con quello che sarà il suo nuovo club. A riferirlo è ‘Sky Sport’. Tramite Gianluca Di Marzio è stato fatto sapere che: “Miranchuk è arrivato in città“.

Dopo lo svolgimento dei test fisici il giocatore firmerà il suo nuovo contratto. L’Atalanta si è infatti convinta a cederlo con un prestito tramite diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Juric si prepara a ricevere il rinforzo richiesto e, dopo giorni di incertezza, sembrerebbe arrivato il momento della chiusura definitiva della trattativa.